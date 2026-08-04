सरकारी स्कूल के शौचालय में छात्र का यौन शोषण
नई दिल्ली के नरेला इलाके में सरकारी स्कूल के शौचालय में कक्षा पांच के छात्र के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने पोक्सो की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोप है कि आठ छात्रों ने पिछले छह महीनों में शोषण किया। पीड़ित ने शिकायत की और उसका मेडिकल कराया गया।
नई दिल्ली, प्रसं। नरेला इलाके के सरकारी स्कूल के शौचालय में कक्षा पांच के छात्र से सहपाठियों द्वारा यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को पोक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित छात्र सरकारी स्कूल में कक्षा पांच का छात्र है। शिकायत के अनुसार, आठ छात्र स्कूल के शौचालय में करीब छह माह से शोषण कर रहे थे। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।पीड़ित से यह जानकारी नहीं मिली। इस बीच 30 जुलाई को तीन छात्रों ने यौन शोषण किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्कूल में पीड़ित का रिश्तेदार भी पढ़ता है।
रिश्तेदार को इस घटना की जानकारी मिल गई और उसने पीड़ित की मां को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। इसके बाद छात्र ने थाने में लिखित शिकायत दी। पीड़ित छात्र का मेडिकल कराया गया और बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी इस मामले में किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें