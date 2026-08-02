सज गए शिवालय, केसारिया रंग में रंगा शहर, हर ओर बम-बम की गूंज
दिल्ली हाईवे सावन के पहले सोमवार पर कांवड़ियों की भीड़ से गूंजने लगा है। डाक कांवड़ियों की संख्या अधिक दिख रही है और भक्त गंगाजल लेकर यात्रा पर निकल पड़े हैं। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है, जिसमें पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शहर में केसरिया ध्वज की दुकानें सज गई हैं।
सावन के पहले सोमवार को लेकर दिल्ली हाईवे बोल बम के जयकारों से गूंजने लगा है। हर ओर से गुजरने वाले कांवड़ियों के कारण अलग ही छटा दिखाई दे रही है। जल लेने जाने वालों में डाक कांवड़ियों की संख्या अधिक दिख रही है। रविवार सुबह से ही दिल्ली रोड की छटा अलग ही दिखाई दे रही थी। दूर-दूराज के कांवड़िये हरिद्वार और बजघाट से गंगाजल लेकर गंतत्व की ओर रवाना होने लगे हैं। रविवार शाम तक शिवभक्त मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सोमवार की भोर में ही जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय सावन का महीना है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए भी सबसे खास होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। इसी महीने में ही कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त गंगा नदी से पवित्र जल भरते हैं और लंबी यात्रा करके भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। इसके लिए शिवालयों में साफ-सफाई के साथ भव्य सजावट की गई है। मुरादाबाद चौरासी घंटा मंदिर पर काफी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे.
शहर में जगह-जगह दिख रहे केसरिया ध्वज
सावन माह शुरू होते ही शहर में जगह-जगह केसरिया ध्वज की दुकानें सज गई हैं। भोले बाबा के चित्र के साथ केसरिया ध्वज सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शहर में भोले बाबा के भक्त टी-शर्ट, स्टॉल व गमछे और अपनी बाइक, स्कूटी आदि के लिए, ध्वज की खरीदारी कर रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
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