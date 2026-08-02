सज गए शिवालय, केसारिया रंग में रंगा शहर, हर ओर बम-बम की गूंज

सावन के पहले सोमवार को लेकर दिल्ली हाईवे बोल बम के जयकारों से गूंजने लगा है। हर ओर से गुजरने वाले कांवड़ियों के कारण अलग ही छटा दिखाई दे रही है। जल लेने जाने वालों में डाक कांवड़ियों की संख्या अधिक दिख रही है। रविवार सुबह से ही दिल्ली रोड की छटा अलग ही दिखाई दे रही थी। दूर-दूराज के कांवड़िये हरिद्वार और बजघाट से गंगाजल लेकर गंतत्व की ओर रवाना होने लगे हैं। रविवार शाम तक शिवभक्त मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सोमवार की भोर में ही जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय सावन का महीना है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए भी सबसे खास होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। इसी महीने में ही कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त गंगा नदी से पवित्र जल भरते हैं और लंबी यात्रा करके भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। इसके लिए शिवालयों में साफ-सफाई के साथ भव्य सजावट की गई है। मुरादाबाद चौरासी घंटा मंदिर पर काफी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे.