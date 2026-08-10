वजीराबाद जल परियोजना को मिली हरी झंडी, मिलेगा स्वच्छ जल

-2,574 करोड़ की एडीबी सहायता प्राप्त परियोजना को आर्थिक कार्य विभाग ने दी सैद्धांतिक मंजूरीनई दिल्ली प्रमुख संवाददाता वजीराबाद जल आपूर्ति सुधार परियोजना की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर...

वजीराबाद जल आपूर्ति सुधार परियोजना की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। दिल्ली सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की स्क्रीनिंग कमेटी ने वज़ीराबाद जल शोधन संयंत्र कमांड सेंटर के लिए 2,574 करोड़ रुपये की एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की सहायता प्राप्त करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिम दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों को साफ एवं उचित मात्रा में जल आपूर्ति हो सकेगी।

प्रोजेक्ट का इतिहास दिल्ली सरकार के अनुसार वर्ष 2013 में परिकल्पित यह परियोजना कई वर्षों तक लंबित रही, जिसे अब पुनर्जीवित कर आगे बढ़ाया जा रहा है। एडीबी की सहायता से संचालित इस परियोजना के तहत जल शोधन संयंत्र से लेकर पानी पहुंचाने के नेटवर्क, वितरण लाइनों और घरों तक पानी पहुंचाने वाली व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। घरों तक पहुंचने वाले हाउस सर्विस कनेक्शनों को व्यवस्थित और नियमित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में अभी तक औपचारिक जल कनेक्शन नहीं पहुंचा है, वहां नेटवर्क के विस्तार के साथ तकनीकी रूप से संभव होने पर उन्हें नियोजित जल आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।

जल मंत्री की टिप्पणी जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए पानी रोजमर्रा की जरूरत है। हमारी जिम्मेदारी है कि हर नल के पीछे का पूरी व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद बनाना है। वजीराबाद परियोजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल आज की जरूरत पूरी करना नहीं, बल्कि ऐसा जल ढांचा तैयार करना है जो आने वाले दशकों तक दिल्ली की जरूरतों को पूरा कर सके। इस परियोजना के तहत पुरानी पाइपलाइन बदलेगी और वजीराबाद संयंत्र से जल आपूर्ति का नेटवर्क मजबूत होगा।

जल आपूर्ति सुधार परियोजना का विवरण इस परियोजना के तहत पुरानी, क्षतिग्रस्त और कम क्षमता वाली पाइपलाइनों को बदला जाएगा, जबकि आवश्यकता के अनुसार नई वितरण लाइनें बिछाई जाएंगी। मौजूदा जल नेटवर्क को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा, जिससे पानी का दबाव, वितरण और आपूर्ति की विश्वसनीयता बेहतर हो सके। यह कार्य एक निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड केवल अपने ग्राहकों का सत्यापन एवं बिल व्यवस्था को संभालेगी।

पानी बचत का उद्देश्य प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि इस परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य खराब होने वाले पानी (नॉन रेवेन्यू वाटर) को कम करना है, जिसमें लीकेज, भौतिक जल हानि और अनधिकृत उपयोग के कारण होने वाला पानी का नुकसान शामिल है। सरकार का उद्देश्य है कि वह जितना पानी तैयार करते हैं, उसका अधिक से अधिक हिस्सा लोगों तक पहुंचे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर घर तक पूरे नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, ताकि दिल्ली को एक ऐसी जल व्यवस्था मिले जो कुशल, जवाबदेह और भरोसेमंद हो।

कमांड सेंटर की स्थापना दिल्ली में बनेंगे 8 कमांड सेेंटर। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा राजधानी में 8 कमांड सेंटर तैयार किए जाएंगे जो जल आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर करेंगे। इनमें से पहला कमांड सेंटर चंद्रावल प्लांट में तैयार हो चुका है। वजीराबाद दूसरा कमांड सेंटर होगा। इनके अलावा पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण कमांड सेंटर शामिल होंगे। इन सभी कमांड सेंटरों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे अधिकारियों को पूरे दिल्ली के जल नेटवर्क की एकीकृत तस्वीर उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से पानी का प्रवाह, दबाव, रिजर्वायर का स्तर, पंपिंग स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण जल ढांचे की निगरानी की जा सकेगी।

30 वर्षीय जल मास्टर प्लान दिल्ली के जल ढांचे को दीर्घकालिक दिशा देने के लिए सरकार 30 वर्षों का मास्टर प्लान बनाने जा रही है। इसके लिए सलाहकार नियुक्त होगा जो दिल्ली के लिए एक व्यापक और एकीकृत 30 वर्षीय जल मास्टर प्लान तैयार करेगा। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली के जल ढांचे की योजना एक-एक परियोजना के आधार पर नहीं बनाई जा सकती। हमें अगले 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, जिसमें पेशेवर योजना और मजबूत क्रियान्वयन दोनों हों।

सुधरने वाले क्षेत्रों की सूची इन क्षेत्रों में सुधरेगी जल आपूर्ति की व्यवस्था - बुराड़ी, मॉडल टाउन, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जहांगीरपुरी, पंजाबी बागद, शकूर बस्ती, पीरा गढ़ी, अवंतिका, पीमपुरा और आसपास के क्षेत्र।