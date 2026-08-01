डीपीएस पाकुड़ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ संस्कृत भाषा महोत्सव
दिल्ली पब्लिक स्कूल, पाकुड़ में 20 से 28 जुलाई तक संस्कृत भाषा महोत्सव का आयोजन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में संस्कृत के प्रति रुचि और व्यावहारिक ज्ञान विकसित करना था। छात्रों ने संस्कृत में अभिवादन, हस्ताक्षर करने और संस्कृत भाषी गांवों का वर्चुअल भ्रमण किया। यह आयोजन छात्रों के लिए संस्कृत को दैनिक जीवन में अपनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर था।
पाकुड़, प्रतिनिधि। दिल्ली पब्लिक स्कूल, पाकुड़ में 20 जुलाई से 28 जुलाई तक संस्कृत भाषा महोत्सव का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि, सम्मान तथा व्यावहारिक ज्ञान का विकास करना था। सप्ताह भर चले इस आयोजन में विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और सक्रियता के साथ भाग लिया। महोत्सव का शुभारंभ प्रार्थना सभा में संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रेरणादायक उद्बोधन के साथ हुआ। विद्यार्थियों को संस्कृत को भारतीय संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान तथा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक के रूप में समझने और इसके संरक्षण का संदेश दिया गया। दूसरे दिन विद्यार्थियों ने संस्कृत में दैनिक अभिवादन, वर्णमाला, संख्याएं तथा संस्कृत में हस्ताक्षर करना सीखा।
इस गतिविधि ने उन्हें संस्कृत को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। तीसरे दिन विद्यार्थियों को कर्नाटक के मत्तूर एवं होसहल्ली, मध्य प्रदेश के झिरी तथा राजस्थान के गनोड़ा जैसे संस्कृत भाषी गांवों का वर्चुअल भ्रमण कराया गया। इस रोचक प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों ने जाना कि आज भी इन गांवों में संस्कृत भाषा का प्रयोग सामान्य बोलचाल में किया जाता है। समापन दिवस पर स्थानीय व्यंजनों, मसालों, फलों एवं सब्जियों के संस्कृत नामों से संबंधित विशेष गतिविधि आयोजित की गई। इससे विद्यार्थियों की शब्दावली समृद्ध हुई तथा संस्कृत को दैनिक जीवन से जोड़ने का अवसर मिला। विद्यालय के निदेशक अरुणेंद्र कुमार ने अपने संदेश में कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिक परंपरा की आधारशिला है। विद्यार्थियों को इसे केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए।विद्यालय के प्रधानाचार्य जेके शर्मा ने सप्ताह भर आयोजित सभी गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में भाषा कौशल, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान तथा नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी तथा भविष्य में भी ऐसे शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। संस्कृत भाषा महोत्सव ने विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति नई जागरूकता और उत्साह का संचार किया तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत से उनके जुड़ाव को और अधिक सुदृढ़ बनाया। भाषा उत्सव में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
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