दिल्ली पब्लिक स्कूल में ‘अभिव्यक्ति 2026’ का समापन
दिल्ली पब्लिक स्कूल में 'अभिव्यक्ति 2026' साहित्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हुआ। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में छात्रों ने साहित्य, रंगमंच, संगीत, और तकनीकी गतिविधियों में भाग लिया। पर्यावरणविद् सुधीर चड्ढा ने पर्यावरण संरक्षण पर व्याख्यान दिया और प्रतिभागियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
भावना कोहली हल्द्वानी। दिल्ली पब्लिक स्कूल में तीन दिवसीय साहित्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव ‘अभिव्यक्ति 2026’ का सोमवार को रचनात्मक प्रस्तुतियों संग समापन हुआ। इस आयोजन में विद्यार्थियों ने साहित्य, रंगमंच, संगीत, सार्वजनिक वक्तृत्व और आधुनिक तकनीक आधारित गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।ट्विन विन टीम ने वन लाइन स्टोरी, स्टोरीवर्स, कठपुतली के माध्यम से कहानी, थिएटर कार्यशाला, श्लोक गायन, एक्सटेम्पोर और एआई इन क्रिएटिव राइटिंग जैसी गतिविधियों में रचनात्मक दिखाई। विद्यालय की प्रधानाचार्या रंजना शाही और हिमालय एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष भुमेश अग्रवाल की मौजूदगी में विजनरी टॉक्स में नौ विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे। पर्यावरणविद् सुधीर चड्ढा ने पर्यावरण संरक्षण पर व्याख्यान दिया।
समापन दिवस पर कोयर प्रस्तुति, पॉडकास्ट सत्र, युवा लेखकों के अनुभव साझा करने के कार्यक्रम और ट्विन विन टॉक शो का आयोजन हुआ। अंत में पुरस्कार वितरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।
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