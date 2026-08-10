Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डीपीएस चास को मिला इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

डीपीएस चास को मिला इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड डीपीएस चास को मिला इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड डीपीएस चास को मिला इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड

डीपीएस चास को मिला इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड

दिल्ली पब्लिक स्कूल चास ने शैक्षणिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली में 8 अगस्त को आयोजित सिल्वरज़ोन फाउंडेशन के 23वें एजुकेशनल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स में विद्यालय को इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय की प्राचार्या डॉ मनीषा तिवारी को एकेडमिक लीडरशिप एक्सीलेंस अवॉर्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार, विद्यार्थियों के समग्र विकास व बदलती दुनिया की चुनौतियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के प्रयासों को मान्यता देता है। प्राचार्या डॉ मनीषा तिवारी को शैक्षणिक मानकों को मजबूत करने, नेतृत्व क्षमता व विद्यालय में उत्कृष्टता की संस्कृति विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।