लाठीचार्ज के खिलाफ िनकाला मार्च, गरजे छात्र
क्रासर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांगसड़क पर दिखे भारी संख्या में लोग फोटो परिचय कोंच नगर में सड़कों पर आक्रोशित छात्र व व
कोंच। संवाददाता छात्रों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में संयुक्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर में पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
विरोध मार्च
गुरुवार को विरोध मार्च सरोजिनी नायडू पार्क से शुरू हुआ। छात्र और कार्यकर्ता नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए चंदकुआं चौराहे तक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा और विभिन्न मांगों से जुड़े बैनर ले रखे थे। उन्होंने छात्रों के समर्थन में नारे लगाए और बल प्रयोग को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि छात्रों को अपनी मांग रखने का संवैधानिक अधिकार है और उनकी आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जंतर-मंतर की घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की।
आंदोलन की चेतावनी
चेतावनी दी कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर भी शामिल हुए। यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। प्रदर्शन में रामानंद कुशवाहा, रघुवीर कुशवाहा, राघवेंद्र तिवारी, महेंद्र कुशवाहा, रवि यादव, रामकिशोर पुरोहित, अंकित आज़ाद और उद्दीन सहित सैकड़ों छात्र व कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शन के समापन पर सभी ने छात्रों के समर्थन में संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।
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