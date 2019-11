दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत नहीं, जहरीली हवा के चलते दी गई ये सलाह

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से शनिवार को भी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। शनिवार सुबह भी प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स डाटा के अनुसार, लोधी रोड इलाके में पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों ही 500 पहुंच गया जोकि 'गंभीर श्रेणी' में आता है।

Delhi: Thick smog continues to cover sky, air quality continues to remain in 'Severe' category; Visuals from Rajpath and Signature Bridge pic.twitter.com/m3qhE3MieV