दिल्ली में सुबह हुई हल्की बारिश, अब भी गंभीर श्रेणी में प्रदूषण स्तर

दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में रविवार सुबह हल्की बारिश हुई। हालांकि, हल्की बारिश के बाद भी प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिली है। प्रदूषण का स्तर दिल्ली-एनसीआर में 'गंभीर श्रेणी' में बना हुआ है।

Delhi: Bawana at 492, ITO crossing at 487 and Ashok Vihar at 482 on Air Quality Index. All three in 'Severe' category. #DelhiAirQuality (file pic) pic.twitter.com/F0kAfkDdKg