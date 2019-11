प्रदूषण का कहर: विमानों के संचालन पर पड़ा असर, नोएडा में दो दिनों तक स्कूल बंद

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता रविवार को और अधिक खराब हो गई। बढ़ते प्रदूषण के स्तर की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, इस वजह से नोएडा के स्कूलों को पांच नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है।

Delhi Airport statement: Due to low visibility at Delhi Airport 32 flights have been diverted. pic.twitter.com/k46FNSaSmv