प्रदर्शन में बवाल करते पकड़े गए तो पासपोर्ट होगा रद्द
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। आरोपियों के पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हिंसक गतिविधियों में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी और वीजा संबंधी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अब प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ऐसे आरोपियों के पासपोर्ट रद्द कराने या उन्हें ब्लैकलिस्ट कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कदम
सूत्रों के मुताबिक, यदि कोई प्रदर्शनकारी हिंसक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या सुरक्षाबलों पर हमला करता है, तो उसकी पहचान होने के बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को रिपोर्ट भेजी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन फुटेज के आधार पर चिह्नित किए गए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ पासपोर्ट संबंधी कार्रवाई की भी सिफारिश की जाएगी, ताकि वे विदेश यात्रा का लाभ न उठा सकें।
वीजा पर भी पड़ सकता है असर
गिरफ्तार या चिह्नित आरोपितों के नाम पुलिस रिकॉर्ड और आपराधिक डोजियर में दर्ज किए जाएंगे। ऐसे मामलों का असर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले पुलिस सत्यापन पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा, वीजा के लिए आवश्यक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जारी करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इससे पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से विदेश जाने की उनकी संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। उधर, प्रदर्शन के दौरान वाहनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
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