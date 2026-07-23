Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रदर्शन में बवाल करते पकड़े गए तो पासपोर्ट होगा रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। आरोपियों के पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हिंसक गतिविधियों में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी और वीजा संबंधी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।

प्रदर्शन में बवाल करते पकड़े गए तो पासपोर्ट होगा रद्द

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता

ये भी पढ़ें:कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस चीफ को मिली NSA के तहत गिरफ्तारी की ‘स्पेशल’ पावर?

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अब प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ऐसे आरोपियों के पासपोर्ट रद्द कराने या उन्हें ब्लैकलिस्ट कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

ये भी पढ़ें:CJP प्रदर्शन में हिंसा करने वालों का रद्द होगा पासपोर्ट? पुलिस हुई सख्त; खंगाले जा रहे वीडियो

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कदम

सूत्रों के मुताबिक, यदि कोई प्रदर्शनकारी हिंसक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या सुरक्षाबलों पर हमला करता है, तो उसकी पहचान होने के बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को रिपोर्ट भेजी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन फुटेज के आधार पर चिह्नित किए गए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ पासपोर्ट संबंधी कार्रवाई की भी सिफारिश की जाएगी, ताकि वे विदेश यात्रा का लाभ न उठा सकें।

वीजा पर भी पड़ सकता है असर

गिरफ्तार या चिह्नित आरोपितों के नाम पुलिस रिकॉर्ड और आपराधिक डोजियर में दर्ज किए जाएंगे। ऐसे मामलों का असर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले पुलिस सत्यापन पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा, वीजा के लिए आवश्यक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जारी करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इससे पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से विदेश जाने की उनकी संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। उधर, प्रदर्शन के दौरान वाहनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाने का फैसला किया है?
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की है, जिसमें पासपोर्ट रद्द करने या उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शामिल है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi Police Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।