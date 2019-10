दिल्ली पर फिर मंडराया आतंकी हमले का साया, खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट

कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली पर आतंकी हमले का साया मंडरा रहा है। आतंकवादी दिल्ली और आसपास के शहरों को अपना निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि आतंकवादी दिल्ली में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शहर के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।

बताया जा रहा है कि आतंकी हमले की खुफिया सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की अलग-अलग टीमें खुफिया सूचना के आधार पर शहर के अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है।

Delhi Police Special Cell is conducting raids at several locations in the city after receiving inputs on likely terror strike. pic.twitter.com/ctXXro53Rd