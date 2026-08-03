नगीना से लापता हुए 2 बच्चे 24 घंटे में दिल्ली के चांदनी चौक से बरामद

घर से बिना बताए दिल्ली चले गए दो बच्चों को नगीना पुलिस ने महज 24 घंटे में बरामद कर लिया। दोनों बच्चे दिल्ली के चांदनी चौक में भटकते हुए मिले थे।लुहारी सराय निवासी तनवीर ने 1 अगस्त कोतवाली नगीना में शिकायत दी थी कि 31 जुलाई की शाम साढ़े 7 बजे उसका बेटा अरहान (10) पड़ोसी दोस्त सुऐब पुत्र नसीम (12) के साथ घर से चला गया है। पुलिस ने संबंधित धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

विवेचक एसआई सोहन सिंह पुंडीर ने तुरंत रेलवे स्टेशन चौक स्थित तुलाराम स्वीट्स के सीसी टीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में दोनों बच्चे स्टेशन की ओर जाते दिखे। इसी कड़ी में 1 अगस्त की शाम चांदनी चौक कोतवाली से सूचना मिली कि दो बच्चे इलाके में भटकते मिले हैं, जो अपना नाम अरहान और सुऐब और पता नगीना लुहारी सराय बता रहे हैं।

सुरक्षित बरामदगी

सूचना मिलते ही एसआई सोहन सिंह पुंडीर दोनों बच्चों के पिता तनवीर और नसीम के साथ दिल्ली पहुंचे और चांदनी चौक थाने से दोनों को सकुशल बरामद कर नगीना ले आए। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उनके मामा दिल्ली में रहते हैं। वे मामा के पास जाने के लिए घर पर बिना बताए पैसेंजर ट्रेन से नजीबाबाद और वहां से ट्रेन बदलकर पुरानी दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन मामा के घर जाने से पहले ही चांदनी चौक में रास्ता भटक गए। सुऐब के पिता नसीम मूल रूप से नजीबाबाद के रहने वाले हैं और पिछले 7-8 साल से नगीना में ससुराल में रह रहे हैं। सुऐब पहले भी मामा के पास दिल्ली जा चुका है। उसके पास 150 रुपये थे और वह अरहान को भी साथ ले गया। एसआई सोहन सिंह पुंडीर ने बताया कि दोनों बच्चों को सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।