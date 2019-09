सेना के खिलाफ झूठी खबर फैलाने के आरोप में शेहला रशीद पर दिल्ली ने दर्ज की एफआईआर

जेएनयू (JNU) की पूर्व छात्रा और कश्मीरी नेता शेहला रशीद (Shehla Rashid) पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। शेहला पर यह गंभीर आरोप है कि उसने भारतीय सेना कि खिलाफ झूठी खबर फैलाई है।

शेहला ने 18 अगस्त को कई ट्वीट किए थे, जिसमें सेना पर कश्मीरियों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया था।

Delhi Police today filed an FIR on criminal complaint by Supreme Court lawyer Alakh Alok Srivastav. The complaint had sought the arrest of activist Shehla Rashid for allegedly spreading fake news against Indian Army. pic.twitter.com/evhf5Bgb9Q