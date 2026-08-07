दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान बताने पर प्राथमिकी दर्ज की
दिल्ली पुलिस ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की पहचान बताने और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता ने अदालत में शिकायत की थी कि उसकी पहचान को लेकर कई लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अदालत ने पीड़िता की निजता को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
दिल्ली पुलिस ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की पहचान बताने व सोशल मीडिया पर उसे दिखाने वाली आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी अदालत को दी। यह बात राउज एवेन्यू अदालत स्थत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आई। दिल्ली पुलिस ने अदालत में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता की नई शिकायत के बाद बीते 6 अगस्त को साइबर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिकी पॉक्सो अधिनियम के तहत एक पीड़ित की पहचान बताने व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी तस्वीर का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक कमेंट्स व कंटेंट पोस्ट करने के आरोपों से जुड़ी है।पीड़िता
ने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान की सुरक्षा के लिए कानूनी रोक के बावजूद कई लोग ऑनलाइन उसकी पहचान बता रहे हैं। अपनी शिकायत में पीड़िता ने अदालत को बताया कि 2025 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी ऐसी ही एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला अभी भी एक स्थानीय अदालत में लंबित है। हालांकि उसने आरोप लगाया कि पहले के आपराधिक मामले के बावजूद सोशल मीडिया पर उसकी पहचान व फोटो दिखाने वाले आपत्तिजनक पोस्ट आते रहे हैं। नई शिकायत पर ध्यान देते हुए दिल्ली पुलिस ने एक अलग जांच शुरू की। ऑनलाइन पोस्ट की जांच करने व कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। अदालत ने बार-बार पीड़िता की निजता व गरिमा की रक्षा करने की जरूरत पर जोर दिया है।
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