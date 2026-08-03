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सिपाही की करंट से मौत में विद्युत अधिकारियों पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद के सादतनगर इकला गांव में एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल तरुण नागर की हाईटेंशन लाइन से निकले करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। उनके भाई ने विद्युत निगम की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

सिपाही की करंट से मौत में विद्युत अधिकारियों पर मुकदमा

गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। सादतनगर इकला गांव में हाईटेंशन लाइन से पेड़ में उतरे करंट की चपेट में आकर दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की मौत के मामले में विद्युत निगम के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि निगम की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। वेव सिटी पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सादतनगर इकला निवासी करण नागर ने वेव सिटी थाने में शिकायत देकर बताया कि उनके 35 वर्षीय भाई तरुण नागर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल चालक के पद पर तैनात थे। वह अप्रैल में अवकाश लेकर अपने गांव आए हुए थे।

17 अप्रैल 2026 की सुबह करीब पांच बजे वह रोजाना की तरह टहलने और व्यायाम करने के लिए घर से निकले थे। घर से करीब सौ मीटर दूर पुरानी समाधि के पास स्थित एक आम के पेड़ की टहनी पकड़कर व्यायाम करने का प्रयास किया। आरोप है कि पेड़ के बीच से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन गुजर रही थी और लाइन से करंट पेड़ में उतर आया था। जैसे ही तरुण ने टहनी पकड़ी, वह तेज करंट की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तरुण नागर का कहना है कि हादसे के समय विद्युत लाइन और पेड़ की स्थिति बेहद खतरनाक थी। विद्युत निगम के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि समय रहते पेड़ की छंटाई कराई जाती या हाईटेंशन लाइन को सुरक्षित किया जाता तो यह हादसा टाला जा सकता था। भाई ने यह भी बताया कि घटना के समय पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना दी गई थी। एक अगस्त को उन्होंने वेव सिटी थाने में औपचारिक शिकायत देकर विद्युत निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल का कहना है कि शिकायत के आधार पर विद्युत निगम के अज्ञात अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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