दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा जैश आतंकी, श्रीनगर में हुआ गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने श्रीनगर से जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त (स्पेशल सेल) संजीव यादव ने बताया कि आतंकवादी की पहचान बशीर अहमद के रूप में की गई है। उसके सिर पर दो लाख रुपये का ईनाम था। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।

Delhi Police Special Cell has arrested JeM terrorist Basir Ahmad from Jammu & Kashmir's Srinagar. Police has announced a reward of Rs 2 lakh on his arrest. pic.twitter.com/IFbaJaGnew