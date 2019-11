Delhi Odd Even Live Updates: दिल्ली में ऑड-ईवन की हुई शुरुआत, पुलिस ने काटा ऑड नंबर की गाड़ी का चालान

Delhi Odd Even Live Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के मद्देनजर सम-विषम योजना सोमवार (चार नवम्बर) सुबह आठ बजे से शुरू हो गई। पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर केवल ऐसे निजी वाहन चल सकेंगे जिनके नंबर प्लेट का अंतिम अंक सम संख्या हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों और शहर के लिए इस नियम का पालन करें। उन्होंने सरकारी मशीनरी से भी यह सुनिश्चत करने को कहा कि पाबंदी के चलते किसी को बेकार में कोई परेशानी ना हो।

8:45 AM- ऑड नंबर की गाड़ी से जा रहे एक शख्स का इंडिया गेट के पास पुलिस ने काटा चालान। बता दें कि दिल्ली में आज से ऑड ईवन की शुरुआत हुई है।

