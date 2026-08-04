Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली-एनसीआर में बनेगा लो एमिशन जोन, 156 बॉर्डर एंट्री प्वाइंट पर लगेंगे एएनपीआर कैमरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए सीएक्यूएम और एमओआरटीएच ने लो एमिशन जोन लागू करने का रोडमैप तैयार किया है। इस योजना के तहत 156 सीमा प्रवेश बिंदुओं पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे और जीरो टेलपाइप एमिशन वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में बनेगा लो एमिशन जोन, 156 बॉर्डर एंट्री प्वाइंट पर लगेंगे एएनपीआर कैमरे

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने लो एमिशन जोन (एलईजेड) लागू करने का रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए 156 सीमा प्रवेश बिंदुओं पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही फास्टैग आधारित डिजिटल टोलिंग, पुराने व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और जीरो टेलपाइप एमिशन (जेडटीई) वाहनों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।

रोडमैप का प्रस्तुतिकरण

यह रोडमैप सीएक्यूएम रिसोर्स लैब की ओर से आयोजित चौथे 'क्लीन एयर डायलॉग' में प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों के अनुसार, सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर के पीएम 2.5 प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की लगभग एक-चौथाई हिस्सेदारी होती है।

एएनपीआर कैमरे और निगरानी प्रणाली

सीएक्यूएम के सदस्य (तकनीकी) डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि एएनपीआर कैमरों को वाहन डेटाबेस और फास्टैग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे पुराने बीएस-1 से बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर निगरानी रखी जा सकेगी और बिना ट्रैफिक रोके पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) की वसूली संभव होगी। 500 पेट्रोल पंपों पर भी ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिसे पूरे एनसीआर तक विस्तारित किया जाएगा।

पुराने व्यावसायिक वाहनों को हटाने की योजना

बैठक में पुराने व्यावसायिक वाहनों को हटाने के लिए 'परिवर्तन' योजना, आगामी बीएस-7 उत्सर्जन मानकों और सरकारी व संस्थागत बेड़ों में चरणबद्ध तरीके से जीरो टेलपाइप एमिशन वाहनों को अनिवार्य करने पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि सरकारी बेड़ों और दिल्ली की करीब 9,000 पीली स्कूल बसों से इसकी शुरुआत करने से प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा रोडमैप तैयार किया गया है?
कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने लो एमिशन जोन लागू करने का रोडमैप तैयार किया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।