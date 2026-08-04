दिल्ली-एनसीआर में बनेगा लो एमिशन जोन, 156 बॉर्डर एंट्री प्वाइंट पर लगेंगे एएनपीआर कैमरे
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए सीएक्यूएम और एमओआरटीएच ने लो एमिशन जोन लागू करने का रोडमैप तैयार किया है। इस योजना के तहत 156 सीमा प्रवेश बिंदुओं पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे और जीरो टेलपाइप एमिशन वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने लो एमिशन जोन (एलईजेड) लागू करने का रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए 156 सीमा प्रवेश बिंदुओं पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही फास्टैग आधारित डिजिटल टोलिंग, पुराने व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और जीरो टेलपाइप एमिशन (जेडटीई) वाहनों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।
रोडमैप का प्रस्तुतिकरण
यह रोडमैप सीएक्यूएम रिसोर्स लैब की ओर से आयोजित चौथे 'क्लीन एयर डायलॉग' में प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों के अनुसार, सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर के पीएम 2.5 प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की लगभग एक-चौथाई हिस्सेदारी होती है।
एएनपीआर कैमरे और निगरानी प्रणाली
सीएक्यूएम के सदस्य (तकनीकी) डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि एएनपीआर कैमरों को वाहन डेटाबेस और फास्टैग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे पुराने बीएस-1 से बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर निगरानी रखी जा सकेगी और बिना ट्रैफिक रोके पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) की वसूली संभव होगी। 500 पेट्रोल पंपों पर भी ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिसे पूरे एनसीआर तक विस्तारित किया जाएगा।
पुराने व्यावसायिक वाहनों को हटाने की योजना
बैठक में पुराने व्यावसायिक वाहनों को हटाने के लिए 'परिवर्तन' योजना, आगामी बीएस-7 उत्सर्जन मानकों और सरकारी व संस्थागत बेड़ों में चरणबद्ध तरीके से जीरो टेलपाइप एमिशन वाहनों को अनिवार्य करने पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि सरकारी बेड़ों और दिल्ली की करीब 9,000 पीली स्कूल बसों से इसकी शुरुआत करने से प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।
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