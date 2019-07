सावन के पहले दिन दिल्ली में झमाझम बारिश, मौसम हुआ खुशनुमा

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार की सुबह हल्की बारिश ने यहां के मौसम को खुशगवार बना दिया। सावन के पहले दिन हुई रिमझिम बारिश की वजह से मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान सुबह ऑफिस जाने वाले कुछ लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इंडिया गेट, प्रगति मैदान और अन्य कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई।

Delhi: National capital receive heavy rainfall this morning, visuals from the area around India Gate. pic.twitter.com/OQMuSnurRS