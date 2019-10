दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव, इतने बजे तक ही मिलेगी सेवा

दिवाली पर, 27 अक्टूबर के दिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। शुक्रवार को डीएमआरसी ने कहा कि दिवाली के दिन सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनों की शुरुआत रोजाना की तरह सुबह 6 बजे से होगी जबकि आखिरी मेट्रो रात में 10 बजे की रहेगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सेवा सामान्य दिन की तरह चलेगी।

बता दें कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने यह फैसला लिया है। आमतौर पर दिवाली, होली और स्वतंत्रा दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली मेट्रो के टाइम टेबल में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलता है। कई बार ये बदलाव सुरक्षा की दृष्टि से भी किया जाता है तो कई बार त्योहार की वजह से। हालांकि बाकी दिनों में दिल्ली मेट्रो की सेवा सामान्य दिनों की तरह चलती रहती है। त्योहारों के मौके पर मेट्रो में काफी भीड़ भी रहती है।

Delhi Metro Rail Corp: On Diwali,last metro train service on 27 Oct,will start at 10 PM from terminal stations of all metro lines including Airport Express Line. Services will run as usual for rest of the day on Diwali from 6 AM onward on all lines&4:45 AM on Airport Express Line pic.twitter.com/r2MHU0c8vU