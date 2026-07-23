मेट्रो स्टेशन बंद होने से दिल्ली जाने वाले यात्री परेशान

-अचानक हुए बदलावों के कारण ऑफिस जाने वाले बीच रास्ते में फंस गए

-दिल्ली में नौकर करने वालों को कंपनियों ने घर से काम करने की छूट दी

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। मेट्रो स्टेशन बंद होने से गुरुग्राम से दिल्ली जाने में सैड़कों यात्रियों को परेशान हुई। अचानक हुए बदलावों के कारण ऑफिस जाने वाले बीच रास्ते में फंस गए। वैकल्पिक स्टेशनों, ऑटो-कैब को अधिक किराया देकर जाना पड़ा। दिल्ली में नौकर करने वालों को कंपनियों ने घर से काम करने की छूट दी है。

यातायात की स्थिति गुरुग्राम से दिल्ली रोजाना मेट्रो से ऑफिस जाने वाले हजारो लोगों को गुरुवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के 16 मेट्रो बंद रहे। स्थिति को देखते हुए दिल्ली की कई कॉरपोरेट कंपनियों ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी। हजारों कर्मचारी बस, कैब और निजी वाहनों से दिल्ली पहुंचे। जिससे दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे समेत प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। कैब का किराया भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहा। मेट्रो सेवाएं प्रभावित होने से बड़ी संख्या में लोगों को अपने ऑफिस पहुंचने में देरी हुई, जबकि कई कर्मचारियों को अतिरिक्त समय और पैसा खर्च करना पड़ा। एक दिन की इस स्थिति ने फिर साबित कर दिया कि गुरुग्राम और दिल्ली के बीच रोजाना आने-जाने वाले लाखों लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ी लाइफलाइन है。

कैब का किराया दोगुना मेट्रो से उतरने के बाद कैब का किराया दोगुना देना पड़ा: गुरुग्राम सेक्टर-81 निवासी अमित कुमार ने कहा कि गुरुवार शाम को जोर बाग से मेट्रो पकड़कर इफ्को चौक पर उतरा। लेकिन मेट्रो आम दिनों के मुकाबले भीड़ कम रही है। दिल्ली में मेट्रो से उतरने के बाद कैब का किराया दोगुना देना पड़ा। मेट्रो यात्री भावना शर्मा ने कहा कि मेट्रो सेवा में जारी व्यवधान के कारण असुविधा का सामना कर रही हूं। दिल्ली से गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो यात्रा करती हूँ, लगातार हो रही देरी, अनिश्चितता और अत्यधिक भीड़भाड़ से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राची कहती है कि रोज़ाना नोएडा से गुरुग्राम ऑफिस आने-जाने के लिए दिल्ली मेट्रो पर निर्भर हूं, मेट्रो स्टेशनों के बंद होने का असर सीधे सफर पर पड़ा है। जिन स्टेशनों पर मेट्रो चल रही है वहां सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक भीड़ है, जिससे यात्रा में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। सौरभ जोशी ने कहा कि प्रतिदिन उत्तम नगर से गुरुग्राम तक दिल्ली मेट्रो से यात्रा करता हूं। पिछले कुछ दिनों से मेट्रो सेवाओं में बार-बार हो रहे व्यवधान और अस्थायी रूप से सेवाएं बंद किए जाने के कारण नियमित यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों की आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) बढ़ाई जाए।

यात्रियों की संख्या 1.8 लाख यात्री रोजाना गुरुग्राम से दिल्ली जाते हैं: मिलेनियम सिटी सेंटर स्टेशन से रोजाना 60000 से 70000 यात्री दिल्ली की ओर सफर शुरू करते हैं। सिकंदरपुर इंटरचेंज से 45000 से 55000 यात्री येलो लाइन पकड़ते हैं, जबकि इफ्को चौक, एमजी रोड और गुरु द्रोणाचार्य स्टेशनों से मिलाकर 50000 से 60000 लोग रोजाना दिल्ली के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। सुबह 8 बजे से 10:30 बजे के बीच सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। इसी समय स्टेशन बंद रहने से यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी हुई।

---------अमर मौर्य