कांवड़ यात्रा में बिछड़े व्यक्ति को पुलिस ने पत्नी से मिलाया
कलियर, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे एक व्यक्ति के परिजनों से बिछड़ जाने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे
कलियर। दिल्ली के मादीपुर, थाना पंजाबी बाग निवासी अरुण कुमार अपनी पत्नी और साली के साथ हरिद्वार गंगाजल लेने आए थे। गंगाजल लेकर वापस लौटते समय कांवड़ियों की भारी भीड़ के बीच अरुण कुमार अचानक अपने परिजनों से बिछड़ गए। महिला ने शांतरशाह चौकी पुलिस को मामले की जानकारी दी। चौकी प्रभारी उमेश कुमार लोधी ने पुलिस टीम के साथ अरुण कुमार को सकुशल तलाश कर पत्नी के सुपुर्द कर दिया। सुरेंद्र सैनी
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