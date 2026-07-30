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एरोसिटी को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक विकसित करें: एलजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को

एरोसिटी को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक विकसित करें: एलजी

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को एरोसिटी का दौरा कर यहां चल रहे बुनियादी ढांचा विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एरोसिटी के विस्तार में केवल आधुनिक इमारतों और व्यावसायिक विकास पर ही नहीं, बल्कि जलभराव से बचाव, जल संरक्षण, हरित अवसंरचना और बेहतर यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

परियोजनाओं की जानकारी

दौरे के दौरान जीएमआर के अधिकारियों ने एरोसिटी में चल रही परियोजनाओं की जानकारी दी। उपराज्यपाल ने टिकाऊ शहरी विकास की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि तेजी से विकसित हो रहे इस क्षेत्र की योजना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। उन्होंने मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयार की जा रही वर्षाजल संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन प्रणाली की भी समीक्षा की और इसे मजबूत बनाने के निर्देश दिए।

ट्रैफिक प्रबंधन की आवश्यकता

एलजी ने कहा कि एरोसिटी हवाई अड्डे के निकट होने के कारण लगातार व्यावसायिक और आतिथ्य गतिविधियों का केंद्र बन रही है। ऐसे में यहां बढ़ते यातायात को देखते हुए प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन और मेट्रो की निर्बाध लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।

भविष्य के विकास की योजना

उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और जीएमआर के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। कहा कि द्वारका और एरोसिटी, दोनों दिल्ली के भविष्य के प्रमुख विकास केंद्र हैं। यदि दोनों क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को एकीकृत दृष्टिकोण से विकसित किया जाए तो राजधानी को विश्वस्तरीय शहरी स्वरूप देने में मदद मिलेगी।

उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि एरोसिटी के भविष्य के विकास में हरित अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, जल सुरक्षा और टिकाऊ विकास को योजना का मूल आधार बनाया जाए। उनका कहना था कि तेज शहरीकरण पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे निरीक्षणों से परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति का आकलन करने और समय रहते कमियों को दूर करने में मदद मिलती है।

FAQs

तरनजीत सिंह संधू ने एरोसिटी का दौरा कब किया?
तरनजीत सिंह संधू ने एरोसिटी का दौरा बुधवार को किया।

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