दिल्ली लक्ष्मी योजना में 1.35 लाख महिलाओं ने कराया पंजीकरण

दिल्ली लक्ष्मी योजना में आवेदन प्रक्रिया में 10,000 महिलाओं ने रुचि दिखाई है। 36 घंटों में 1.35 लाख महिलाएं पंजीकरण करवा चुकी हैं, जबकि 9,660 महिलाओं ने सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने योजना को मंजूरी दी है और और तेजी से आवेदन आने की उम्मीद है।

-लगभग 10 हजार महिलाओं के फॉर्म रविवार शाम तक जमा हो चुके हैं नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली लक्ष्मी योजना में आवेदन को लेकर महिलाएं काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। योजना की शुरुआत के 36 घंटे के भीतर 1.35 महिलाओं ने इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवा लिया है। वहीं लगभग 10 हजार महिलाओं ने तो प्रक्रिया एवं दस्तावेज के साथ अपने आवेदन भी जमा करवा दिए हैं। इस योजना के तहत लगभग 17 लाख आवेदन आने का अनुमान है।

योजना की जानकारी जानकारी के अनुसार दिल्ली लक्ष्मी योजना को हाल ही में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। शनिवार सुबह गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना के पोर्टल को लांच किया था। इसके बाद से योजना में तेजी के साथ आवेदन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम तक इस योजना में 1.35 लाख से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण करवा लिया है। वहीं 9,660 महिलाओं ने आवेदन के साथ सभी दस्तावेज भरकर उसे ऑनलाइन जमा करवा दिया है। सोमवार से इस योजना के आवेदन में तेजी आने की उम्मीद दिल्ली सरकार ने जताई है।

आवेदन प्रक्रिया दिल्ली सरकार के अनुसार इस योजना में आवेदन के लिए एक तरफ जहां पोर्टल शुरु किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ डीएम एवं विधायक कार्यालय में भी यह आवेदन किए जाएंगे। कई विधायकों ने इसके लिए अपने कार्यालय में कैंप बना दिए हैं जबकि अन्य विधायकों द्वारा जल्द इसे शुरु किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस योजना में जल्दी आवेदन आने पर मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के अवसर पर 2500 रुपये की पहली किश्त महिलाओं के लिए जारी कर सकती हैं। लेकिन अगर आवेदन में अधिक समय लगा तो यह राशि अगले माह महिलाओं के खाते में आएगी।