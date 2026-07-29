Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रक्षाबंधन पर लाभार्थी महिलाओं को पहली किस्त देने का रहेगा प्रयास-रेखा गुप्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

-दिल्ली लक्ष्मी योजना की मंजूरी से खुश महिलाओं ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री का आभार जतायानई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिलने से खुश महिलाओं ने बुधवार को दिल्ली...

रक्षाबंधन पर लाभार्थी महिलाओं को पहली किस्त देने का रहेगा प्रयास-रेखा गुप्ता

-दिल्ली लक्ष्मी योजना की मंजूरी से खुश महिलाओं ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री का आभार जताया नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिलने से खुश महिलाओं ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने इस योजना को नारी सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 अगस्त से इस योजना का पोर्टल प्रारंभ होगा, जिसके माध्यम से पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। पात्रता सत्यापन व स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रक्षाबंधन के अवसर पर प्रथम चरण की लाभार्थी महिलाओं को पहली किस्त प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा。

ये भी पढ़ें:दिल्ली की 15% महिलाओं को नहीं मिल सकेगा 2500 वाला फायदा, एक शर्त बनी बाधा

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जो वादा महिलाओं से किया था, उसे पूरा करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना नहीं है। बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने का व्यापक प्रयास है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र महिला तक योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता और सरल प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाना है।

ये भी पढ़ें:Delhi Lakshmi Yojana: हर महीने 2500 रुपये किसे मिलेंगे, जानें रजिस्ट्रेशन डेट और कब तक आएंगे पैसे?

भविष्य की योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। भविष्य में भी महिलाओं के कल्याण से जुड़े जनहितकारी निर्णय लिए जाएंगे।

----

सामान्य प्रश्न

दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल कब प्रारंभ होगा?
दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल 1 अगस्त से प्रारंभ होगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।