रक्षाबंधन पर लाभार्थी महिलाओं को पहली किस्त देने का रहेगा प्रयास-रेखा गुप्ता
-दिल्ली लक्ष्मी योजना की मंजूरी से खुश महिलाओं ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री का आभार जतायानई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिलने से खुश महिलाओं ने बुधवार को दिल्ली...
-दिल्ली लक्ष्मी योजना की मंजूरी से खुश महिलाओं ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री का आभार जताया नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिलने से खुश महिलाओं ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने इस योजना को नारी सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 अगस्त से इस योजना का पोर्टल प्रारंभ होगा, जिसके माध्यम से पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। पात्रता सत्यापन व स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रक्षाबंधन के अवसर पर प्रथम चरण की लाभार्थी महिलाओं को पहली किस्त प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा。
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जो वादा महिलाओं से किया था, उसे पूरा करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना नहीं है। बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने का व्यापक प्रयास है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र महिला तक योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता और सरल प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाना है।
भविष्य की योजनाएँ
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। भविष्य में भी महिलाओं के कल्याण से जुड़े जनहितकारी निर्णय लिए जाएंगे।
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