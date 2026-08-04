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दिल्ली को टीबी मुक्त बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग अनिवार्य-सीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली सचिवालय में ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ के तहत जनप्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह अभियान केवल सरकारी नहीं, बल्कि जनभागीदारी का है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मरीजों को मदद करने की अपील की।

दिल्ली को टीबी मुक्त बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग अनिवार्य-सीएम

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ के तहत जनप्रतिनिधियों के लिए संवेदीकरण वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘टीबी मुक्त भारत’ केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी का राष्ट्रीय अभियान बन चुका है। लेकिन दिल्ली को टीबी मुक्त बनाने में जनप्रतिनिधियों का सहयोग अनिवार्य है।

कार्यक्रम का विवरण

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा टीबी उन्मूलन अभियान से संबंधित विभिन्न सूचना एवं जागरूकता स्टॉलों का अवलोकन किया गया। उन्होंने ‘निक्षय मित्र’ अभियान से जुड़े स्टॉल का निरीक्षण करते हुए टीबी रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही पोषण सहायता, सामुदायिक सहयोग, जनभागीदारी, मरीजों के पुनर्वास और डिजिटल माध्यम से सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अभियान की प्रगति, मरीजों तक पहुंच रही सुविधाओं तथा समाज की सहभागिता बढ़ाने के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इस अभियान को प्रत्येक वार्ड, विधानसभा एवं स्थानीय स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज टीबी का प्रभावी उपचार उपलब्ध है और समय पर जांच एवं पूरा इलाज कराने से यह बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। लेकिन इस लक्ष्य को केवल अस्पतालों और डॉक्टरों के भरोसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा। सांसद, विधायक एवं पार्षद जनता के सबसे निकट होते हैं और उनकी बात पर लोगों का विश्वास होता है। यदि प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, समय पर जांच कराने और मरीजों को पूरा उपचार लेने के लिए प्रेरित करेगा तो निश्चित रूप से इस अभियान को नई गति मिलेगी। लोगों तक यह संदेश पहुंचाना आवश्यक है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि समय पर उपचार से पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में ‘निक्षय मित्र अभियान’ को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। उनके सहयोग से 1.2 लाख से अधिक पोषण आहार (फूड बास्केट) टीबी मरीजों को वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने उद्योगों, व्यापारिक संगठनों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, आरडब्ल्यूए, धार्मिक संस्थाओं एवं आम नागरिकों से भी इस अभियान से जुड़कर निक्षय मित्र बनने की अपील की।

सामान्य प्रश्न

दिल्ली सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ?
कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को हुआ।
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