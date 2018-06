नीति आयोगः बैठक में एलजी बैजल की मौजूदगी की खबर झूठी- अमिताभ कांत

नीति आयोग की बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के उपस्थिति संबंधी खबरों पर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने आज कहा कि उन्होंने शहर के संवैधानिक प्रमुख को बैठक में शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं किया है। वहीं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बैजल की उपस्थिति का दावा करने वाली खबरों को झूठा करार दिया है।



केजरीवाल ने ट्वीट किया है, ''संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री का स्थान लेने का अधिकार है? मैंने उन्हें अपने स्थान पर जाने के लिए अधिकृत नहीं किया है।

Under which provision of the Constitution does LG have powers to replace the Chief Minister? I have not authorised him to go in my place. https://t.co/ccA94tpKNo

ट्विटर पर किसी ने दावा किया था कि उपराज्यपाल बैजल नीति आयोग की बैठक में दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बैठक स्थल पर पहुंच गये हैं। केजरीवाल ने इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया था। खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए नीति आयोग के सीईओ कांत ने कहा, ''यह बिलकुल गलत है। दिल्ली के उपराज्यपाल नीति आयोग के संचालन परिषद की चौथी बैठक में उपस्थित नहीं हैं।



This is totally incorrect. Lt. Governor of Delhi is not present at the Fourth Meeting of the Governing Council of NITI Aayog: Amitabh Kant,NITI Aayog CEO on Arvind Kejriwal's tweet 'Under which provision of the Constitution does LG have powers to replace the Chief Minister?'