दिल्ली एयरपोर्ट से अब सीधे दमन की उड़ान
आईजीआई एयरपोर्ट से दमन के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। सेवा एलायंस एयर द्वारा संचालित है, जिससे दिल्ली से सीधे 90 घरेलू गंतव्यों तक पहुंच हो गई है। यह नई सेवा दमन को पर्यटन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बना देगी। दैनिक 1,050 से अधिक घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं।
1,050 से अधिक घरेलू उड़ानों का संचालन प्रतिदिन आईजीआई से होता है संचालन नई दिल्ली, प्रसं। आईजीआई एयरपोर्ट से दमन के लिए सीधी नियमित उड़ान सेवा शुरू हो गई है। एलायंस एयर द्वारा संचालित इस नई सेवा के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे जुड़ने वाले घरेलू गंतव्यों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है।दिल्ली एयरपोर्ट अब देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जहां से 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक सीधी उड़ान उपलब्ध है। दमन पर्यटन और उद्योग दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए इस नई सेवा से पर्यटकों और कारोबारी यात्रियों को समान रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है।
प्रतिदिन 1,050 से अधिक घरेलू उड़ानों का संचालन होता है और हर महीने 50 लाख से अधिक यात्री घरेलू सेवाओं का उपयोग करते हैं।दिल्ली एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पनिक्कर ने कहा कि घरेलू नेटवर्क का विस्तार क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने और यात्रियों को अधिक यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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