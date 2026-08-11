आपत्तिजनक वीडियो हटाने की शिकायत पर फैसला करे केंद्र : कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि शिरडी साईं बाबा के खिलाफ झूठे और अपमानजनक यूट्यूब वीडियो और ऑनलाइन सामग्री को हटाने की शिकायत पर जल्द निर्णय लिया जाए। अदालत ने अपीलीय समिति को 7 से 10 दिनों में फैसला सुनाने का आदेश देने का आश्वासन दिया है, जिससे धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा न मिले।
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति को शिरडी साई बाबा के संबंध में कथित तौर पर झूठी, अपमानजनक व भड़काऊ सामग्री वाले यूट्यूब वीडियो तथा अन्य ऑनलाइन प्रकाशनों को हटाने की मांग वाली शिकायत पर जल्द निर्णय लेने को कहा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने मामले को तत्काल विचार योग्य बताते हुए कहा कि अदालत ऐसा आदेश पारित करेगी, जिसके तहत शिकायत अपीलीय समिति को मामले पर 7 या 10 दिनों के भीतर फैसला करने के लिए कहा जाएगा। यह याचिका श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी की तरफ से दायर की गई।
ट्रस्ट का आरोप है कि कई यूट्यूब वीडियो व अन्य ऑनलाइन सामग्री में साईं बाबा के बारे में कथित रूप से झूठी, अपमानजनक व भड़काऊ बातें कही गई हैं। इसमें धार्मिक वैमनस्य व सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिलने की आशंका है।
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