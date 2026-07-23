वेदांता की याचिका पर 27 को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात में एक ऑफशोर ऑयल ब्लॉक के प्रोडक्शन-शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को न बढ़ाने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ वेदांता की अपील पर 27 जुलाई को सुनवाई तय की है। अपीलकर्ता ने कहा कि वेदांता 1998 से इस क्षेत्र का ऑपरेशन कर रहा है और इजाजत देने की अपील की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को गुजरात में एक ऑफशोर ऑयल ब्लॉक के लिए प्रोडक्शन-शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को न बढ़ाने के केन्द्र के फैसले को सही ठहराने वाले आदेश के खिलाफ वेदांता की अपील पर 27 जुलाई को सुनवाई तय की है, क्योंकि उसने इस स्टेज पर ओएनजीसी के ऑपरेशन टेकओवर में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के इस बयान पर ध्यान दिया कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 22 जुलाई के एकलपीठ के फैसले के मुताबिक ऑयल ब्लॉक के ऑपरेशन का कंट्रोल पहले ही ले लिया है।
अपील करने वाली कंपनी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी व जयंत मेहता ने कहा कि वेदांता कोई रातों-रात काम शुरू करने वाला ऑपरेटर नहीं है। 1998 से लगातार ऑफशोर ऑयल ब्लॉक का ऑपरेशन कर रहा है। वरिष्ठ वकील ने पीठ से वेदांता को ऑयल ब्लॉक का ऑपरेशन जारी रखने की इजाजत देने का निर्देश देने की अपील की है।
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