Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आईटीआर फाइलिंग मामले में केंद्र को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है जिसमें ऐसे मामलों में स्वचालित टीडीएस रिफंड मैकेनिज्म की मांग की गई है जहां कोई आयकर देयता नहीं है। अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र को 6 नवंबर तक जवाब देने का समय दिया है।

आईटीआर फाइलिंग मामले में केंद्र को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन मामलों में टीडीएस के लिए ऑटोमैटिक रिफंड मैकेनिज्म शुरू करने की मांग की गई है, जहां लोगों पर कोई इनकम टैक्स देयता नहीं है। उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की एक पीठ ने आकाश गोयल द्वारा दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया है। केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 6 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है। जनहित याचिका में इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 433 के तहत जरूरत को चुनौती दी गई है, जो रिफंड क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी बनाता है, भले ही आयकरदाता पर कोई टैक्स देयता न हो और उसे रिटर्न दाखिल करने की जरूरत न हो।

ये भी पढ़ें:ITR फाइल करने से चूक गए तो क्या हुआ, अब भी बची है ये डेडलाइन
ये भी पढ़ें:24 घंटे में आ रहा है टैक्स रिफंड फिर आपका क्यों अटक गया? कारणों को समझें
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi High Court Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।