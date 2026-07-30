Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो सीट अनारक्षित कर सकते हैं’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार नहीं मिलने पर राष्ट्रीय परीक्षा और चिकित्सा विज्ञान बोर्ड (एनबीईएमएस) को ऐसी सीटों को अनारक्षित करना होगा, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। कोर्ट ने दाखिले की प्रक्रिया के दौरान अनारक्षित करने का निर्देश नहीं देने का भी बताया।

‘योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो सीट अनारक्षित कर सकते हैं’

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो राष्ट्रीय परीक्षा और चिकित्सा विज्ञान बोर्ड (एनबीईएमएस) को यह पक्का करना चाहिए कि काउंसलिंग से पहले ऐसी सीटों को अनारक्षित कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए पहले संबंधित राज्य सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। इससे सत्र के दौरान सीट खाली रहने की बजाय अनारक्षित श्रेणी के छात्रों से भरी जा सके।हालांकि हाईकोर्ट ने साफ किया कि एक बार सीट मैट्रिक्स की घोषणा हो जाने व उम्मीदवार के अपनी पसंद बताने के बाद अदालत को दाखिला प्रक्रिया के बीच में सीटों को अनारक्षित करने का निर्देश नहीं देना चाहिए।

बंटे हुए फैसले से पैदा हुए एक मामले का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की पीठ ने एनबीईएमएस की अपील मान ली और एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जनरल हॉस्पिटल, सेक्टर 6, पंचकूला में एक ओबीसी रेडियोडायग्नोसिस सीट को 2025 डीएनबी (पोस्ट डिप्लोमा) दाखिला प्रक्रिया के लिए अनारक्षित सीट में बदलने का आदेश दिया गया था। पीठ ने माना कि उम्मीदवार द्वारा दाखिल याचिका खारिज की जा सकती है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi High Court Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।