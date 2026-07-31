‘योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो सीट अनारक्षित कर सकते हैं’
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो सीटों को अनारक्षित किया जाना चाहिए। एनबीईएमएस को इसके लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार सीट मैट्रिक्स घोषित होने के बाद यह प्रक्रिया नहीं बदलेगी।
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो राष्ट्रीय परीक्षा और चिकित्सा विज्ञान बोर्ड (एनबीईएमएस) को यह पक्का करना चाहिए कि काउंसलिंग से पहले ऐसी सीटों को अनारक्षित कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए पहले संबंधित राज्य सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। इससे सत्र के दौरान सीट खाली रहने की बजाय अनारक्षित श्रेणी के छात्रों से भरी जा सके।हालांकि हाईकोर्ट ने साफ किया कि एक बार सीट मैट्रिक्स की घोषणा हो जाने व उम्मीदवार के अपनी पसंद बताने के बाद अदालत को दाखिला प्रक्रिया के बीच में सीटों को अनारक्षित करने का निर्देश नहीं देना चाहिए।
बंटे हुए फैसले से पैदा हुए एक मामले का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की पीठ ने एनबीईएमएस की अपील मान ली और एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जनरल हॉस्पिटल, सेक्टर 6, पंचकूला में एक ओबीसी रेडियोडायग्नोसिस सीट को 2025 डीएनबी (पोस्ट डिप्लोमा) दाखिला प्रक्रिया के लिए अनारक्षित सीट में बदलने का आदेश दिया गया था। पीठ ने माना कि उम्मीदवार द्वारा दाखिल याचिका खारिज की जा सकती है।
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