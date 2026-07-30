ध्रुव राठी वीडियो मामले की सुनवाई 10 अगस्त को
दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदू देवी-देवताओं पर ध्रुव राठी के एक वीडियो को हटाने की याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र सरकार की ग्रीवांस अपीलेट कमेटी के आदेश को लागू करने की मांग की गई है। वकील अमिता सचदेवा ने राठी के वीडियो को मानहानिकारक बताते हुए आपराधिक मामला भी दर्ज कराया है।
हिंदू देवी-देवताओं पर ध्रुव राठी का वीडियो हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में केंद्र सरकार की ग्रीवांस अपीलेट कमेटी (जीएसी) के वीडियो हटाने के आदेश को तुरंत लागू करने की मांग की गई। मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह वीडियो मानहानिकारक है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मामला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के सामने सूचीबद्ध किया गया, जो आज (गुरुवार) छुट्टी पर थीं। अब इस याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी। यह घटनाक्रम वकील अमिता सचदेवा की याचिका के दौरान सामने आया। उन्होंने राठी के वीडियो को लेकर उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज कराया।
सचदेवा राठी के 21 मार्च के वीडियो से नाराज़ हैं। इस वीडियो में राठी ने हिंदू धर्मग्रंथों में खान-पान की आदतों पर चर्चा की है। उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन ग्रंथों और ऋषियों ने भगवान राम व भगवान कृष्ण जैसे देवी-देवताओं के मांस खाने का जिक्र किया गया है।
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