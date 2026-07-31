Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ध्रुव राठी वीडियो मामले की सुनवाई 10 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली उच्च न्यायालय में ध्रुव राठी के हिंदू देवी-देवताओं पर अपमानजनक वीडियो को हटाने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में सरकार के आदेश को तुरंत लागू करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी। याचिका में आरोप है कि वीडियो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।

ध्रुव राठी वीडियो मामले की सुनवाई 10 अगस्त को

हिंदू देवी-देवताओं पर ध्रुव राठी का वीडियो हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में केंद्र सरकार की ग्रीवांस अपीलेट कमेटी (जीएसी) के वीडियो हटाने के आदेश को तुरंत लागू करने की मांग की गई। मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह वीडियो मानहानिकारक है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मामला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के सामने सूचीबद्ध किया गया, जो आज (गुरुवार) छुट्टी पर थीं। अब इस याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी। यह घटनाक्रम वकील अमिता सचदेवा की याचिका के दौरान सामने आया। उन्होंने राठी के वीडियो को लेकर उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज कराया।

सचदेवा राठी के 21 मार्च के वीडियो से नाराज़ हैं। इस वीडियो में राठी ने हिंदू धर्मग्रंथों में खान-पान की आदतों पर चर्चा की है। उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन ग्रंथों और ऋषियों ने भगवान राम व भगवान कृष्ण जैसे देवी-देवताओं के मांस खाने का जिक्र किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Video Delhi High Court अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।