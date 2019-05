धर्मों से जुड़े नाम वाले दलों की समीक्षा का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एक दिन बाद ही दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी किया है। दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयोग को धर्मों से जुड़े नाम वाले या राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों की समीक्षा करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में अपील की गई है कि अगर यह पार्टियां तीन महीने के भीतर इन्हें नहीं बदलती हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाए।

Delhi High Court issues notice to the Election Commission of India and the Union of India, on a petition seeking to review the political parties registered with religious, caste, ethnic or linguistic connotations & de-register them, if they fail to rename within three months. pic.twitter.com/raJS5mjZSC