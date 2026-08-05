यूएपीए जांच अवधि 180 दिन करने का आदेश अंतरिम : हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि यह अंतरिम आदेश आरोपियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता और डिफॉल्ट जमानत का अधिकार केवल स्थगित होता है। मामला छह यूक्रेनी नागरिकों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं से संबंधित है।
नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने का आदेश अंतरिम आदेश है। इसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम की धारा-21 के तहत अपील नहीं की जा सकती।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह एवं न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा आदेश आरोपी के किसी अंतिम अधिकार का निर्णय नहीं करता, बल्कि डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को केवल कुछ समय के लिए स्थगित करता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि जांच अवधि बढ़ने पर डिफॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त नहीं होता, बल्कि 91वें दिन के बजाय 181वें दिन उपलब्ध होता है।
मामला विशेष एनआईए अदालत के उस आदेश से जुड़ा था, जिसमें यूएपीए की धारा 43डी(2)(बी) के तहत जांच पूरी करने के लिए एनआईए को 90 दिनों के बजाय 180 दिनों का समय दिया गया था। यह मामला 13 मार्च को दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें छह यूक्रेनी नागरिकों पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने व म्यांमार में हमलों की साजिश रचने का आरोप है।
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