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पॉक्सो मामले में एफएसएल को रिपोर्ट देने का निर्देश

By Hemlata Kaushik
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में जांच अधिकारी को मोबाइल फोन से मिले क्लोन डेटा के बारे में एक अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।

पॉक्सो मामले में एफएसएल को रिपोर्ट देने का निर्देश

अदालत से नई दिल्ली, प्र.सं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में जांच अधिकारी को मोबाइल फोन से मिले क्लोन डेटा के बारे में एक अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) से चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मामले की पृष्ठभूमि

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने यह आदेश शिकायतकर्ता/पीड़िता की याचिका पर दिया। इस याचिका में सब्जी मंडी पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में आगे की जांच समय पर पूरी करने व एक पूरक आरोपपत्र दाखिल करने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस ने पीठ को बताया कि जांच पूरी हो चुकी है। अंतिम जांच रिपोर्ट पहले ही दाखिल कर दी गई है।

अगले चरण की योजना

हालांकि, संबंधित पक्षों के मोबाइल फोन से मिले क्लोन डेटा से संबंधित एक अतिरिक्त एफएसएल रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। पीठ ने जांच अधिकारी को एफएसएल के साथ मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं पुलिस ने आगे भरोसा दिलाया कि एफएसएल रिपोर्ट मिलने के बाद अगले चार सप्ताह के भीतर पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। यह याचिका 9 सितंबर, 2024 को सब्जी मंडी पुलिस थाने नाबालिग से छेड़छाड़, बलात्कार व बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे से जुड़ी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में क्या निर्देश दिया?
दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को मोबाइल फोन से मिले क्लोन डेटा के बारे में एक अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
Hemlata Kaushik

लेखक के बारे में

Hemlata Kaushik

शॉर्ट बायो : हेमलता कौशिक पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित खबरें करती हैं।


परिचय एवं अनुभव
हेमलता कौशिक को पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कोर्ट रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।


करियर का सफर (प्रिंट पत्रकारिता)
एचटी में उन्हें कार्य करते हुए 17 वर्ष हो गए हैं। एक वर्ष उन्होंने पंजाब केसरी में कार्य किया है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन(बीजेएमसी), एम ए राजनीति शास्त्र, कानून स्नात्तक (एलएलबी)।


विशेषज्ञता
कानूनी मामले (अदालत की रिपोर्टिंग), उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामले, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट नौकरी संबंधी प्रशासनिक आदेश), दिल्ली महिला आयोग के माध्यम से महिलाओं के हक की लड़ाई व मानवीय पहलु से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर विशेष दृष्टि, दिल्ली सरकार के मध्यस्थता केन्द्र में पारिवारिक विवादों व उनसे परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की राय पर आधारित मामलों पर विशेष ध्यान। किशोर न्याय बोर्ड में नाबालिगों के आने वाले मामलों पर उनकी मनोस्थिति व बदलती धारणा पर नजर बनाए रखना।

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