दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 के मैगी नूडल्स विवाद में आपराधिक मामला रद्द किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2015 के मैगी नूडल्स विवाद में दो आपराधिक शिकायतों की सुनवाई अदालत के समन आदेश व कार्रवाई को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि मुकदमा जारी रखना कानून का गलत इस्तेमाल होगा, क्योंकि मामले की बुनियाद कमजोर हो चुकी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2015 के देश भर में फैले मैगी नूडल्स विवाद से जुड़ी दो आपरधिक शिकायतों में सुनवाई अदालत के समन आदेश व सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया। उच्च न्ययालय ने कहा कि मुकदमा जारी रखना कानून का गलत इस्तेमाल होगा, क्योंकि मामले की बुनियाद ही काफी कमजोर हो चुकी है। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने धर्मेंद...
आपराधिक शिकायतें
पीठ ने कहा कि बाद के कानूनी घटनाक्रमों को देखते हुए मामलों को जारी रखने की इजाजत देने से कोई फायदा नहीं होगा। इसमें जिसमें मैगी प्रतिबंध को रद्द करने वाला बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएफटीआरआई) द्वारा नए सिरे से टेस्टिंग के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश व नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) के सामने बाद की कार्यवाही शामिल है।
हलचल का आरंभ
ये मामले मई 2015 में देश भर में सैंपलिंग के दौरान दिल्ली के खाद्यय सुरक्षा विभाग द्वारा इकट्ठा किए गए मैगी नूडल्स के सैंपल से शुरू हुए थे। खाद्य विशेषज्ञ ने बताया था कि मसाला टेस्टमेकर में लेड की मात्रा 2.5 पीपीएम की तय लिमिट से ज्यादा थी। एक शिकायत मेंनो एडेड एमएसजी डिक्लेरेशन के कारण मिसब्रांडिंग के आरोप भी लगाए गए थे।
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