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दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 के मैगी नूडल्स विवाद में आपराधिक मामला रद्द किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2015 के मैगी नूडल्स विवाद से जुड़ी आपरधिक शिकायतों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह कानूनी कार्रवाई जारी रखना गलत होगा, क्योंकि मामले की बुनियाद कमजोर हो चुकी है। मामले की शुरुआत मैगी नूडल्स के सैंपल से हुई थी, जिसमें की गई टेस्टिंग में लेड की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 के मैगी नूडल्स विवाद में आपराधिक मामला रद्द किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2015 के देश भर में फैले मैगी नूडल्स विवाद से जुड़ी दो आपरधिक शिकायतों में सुनवाई अदालत के समन आदेश व सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया। उच्च न्ययालय ने कहा कि मुकदमा जारी रखना कानून का गलत इस्तेमाल होगा, क्योंकि मामले की बुनियाद ही काफी कमजोर हो चुकी है। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने धर्मेंद्र हंसराज कोटक व दूसरों की अर्जी मंजूर कर ली है। पीठ ने आपराधिक शिकायतों (6 नवंबर, 2015 व 11 जनवरी, 2016) के समन आदेश व सुनवाई अदालत में लंबित सभी बाद की कार्रवाई को रद्द कर दिया है।

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कानूनी घटनाक्रम

पीठ ने कहा कि बाद के कानूनी घटनाक्रमों को देखते हुए मामलों को जारी रखने की इजाजत देने से कोई फायदा नहीं होगा। इसमें जिसमें मैगी प्रतिबंध को रद्द करने वाला बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएफटीआरआई) द्वारा नए सिरे से टेस्टिंग के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश व नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) के सामने बाद की कार्यवाही शामिल है।

मामले की शुरुआत

ये मामले मई 2015 में देश भर में सैंपलिंग के दौरान दिल्ली के खाद्यय सुरक्षा विभाग द्वारा इकट्ठा किए गए मैगी नूडल्स के सैंपल से शुरू हुए थे। खाद्य विशेषज्ञ ने बताया था कि मसाला टेस्टमेकर में लेड की मात्रा 2.5 पीपीएम की तय लिमिट से ज्यादा थी। एक शिकायत मेंनो एडेड एमएसजी डिक्लेरेशन के कारण मिसब्रांडिंग के आरोप भी लगाए गए थे।

सामान्य प्रश्न

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैगी नूडल्स विवाद में क्या निर्णय लिया?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2015 के देश भर में फैले मैगी नूडल्स विवाद से जुड़ी आपरधिक शिकायतों में सुनवाई अदालत के समन आदेश व सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया।
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