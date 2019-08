दिल्ली हाई कोर्ट ने शाह फैसल की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल की उस याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की प्रति मांगी है। शाह फैसल फिलहाल श्रीनगर में हिरासत में हैं।

Delhi HC seeks response from the Centre on a fresh application filed by founder of J&K People's Movement Party (JKPMS), Shah Faesal, seeking copy of Look Out Circular (LOC) issued against him. Court asks the Centre to file reply by 1 Sept. Court will hear the matter on 3 Sept. pic.twitter.com/bFR2D9acgi