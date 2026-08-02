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दादरी बॉर्डर चौकी पर पुलिस ने डीजे कांवड़ की ऊंचाई चौड़ाई कम कराई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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दिल्ली दून हाईवे पर, रविवार को हरिद्वार से दादरी बॉर्डर पर कांवड़ियों के लिए पुलिस ने डीजे कांवड़ की ऊंचाई और चौड़ाई की जांच की। डीजे कांवड़ 13 फीट लंबा था, जिसे निर्धारित मानक के अनुसार 10 फीट करने के बाद शिवभक्तों को रवाना किया गया।

दादरी बॉर्डर चौकी पर पुलिस ने डीजे कांवड़ की ऊंचाई चौड़ाई कम कराई

दिल्ली दून हाईवे कांवड़ मार्ग पर डीजे कांवड़ की संख्या भी बढ़ने लगी है। रविवार को हरिद्वार से दादरी बॉर्डर अस्थाई चौकी पर पहुंची डीजे कांवड़ को ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने डीजे कांवड़ की ऊंचाई और चौड़ाई की नापतौल की। नापतौल में पुलिस को डीजे कांवड़ अधिक मिली। जिस पर पुलिस ने डीजे कांवड़ शिवभक्तों को मानकों की जानकारी देते हुए उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश से अवगत कराया। इस दौरान काफी समय तक पुलिस और कांवड़ियों के बीच वार्ता चली। पुलिस ने डीजे कांवड़ को तीन फीट कम कराकर निर्धारित पैमाने 10 फीट कराया। पुलिस ने मानको के अनुरूप कराकर डीजे कांवड़ को रवाना किया।

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इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि डीजे कांवड़ की ?ऊंचाई और चौड़ाई लगभग 13 फीट थी। जिसको डयूटी पर तैनात पुलिस टीम द्वारा 10 फीट कराकर रवाना किया गया।

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