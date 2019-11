Delhi Pollution: खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी

दिल्ली-एनसीआर में जानलेवा स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण को लेकर रविवार को दिल्ली सरकार की ओर से स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से अपील की है कि वो जितना संभव हो सके घर से बाहर जाने से बचें। एडवाइजरी में कहा गया है कि वायु प्रदूषण का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है और यह बीमारी का कारण भी बन सकता हैं। खासकर सांस जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकता है।

दिल्ली सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा समय घर के अंदर रहे और आउटडोल शेड्यूल एक्टिविटी का पुनरिर्धारित करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि सांस फूलना, जी मिचलाना, खांसी, सीने में तकलीफ या दर्द, आंखों में जलन जैसी समस्या होने पर तुरंत नजदीक के डॉक्टर से सम्पर्क करें। इसके अलावा एडवाइजरी में और भी कई अहम बाते कही गई है जो कि इस प्रकार हैं।

