प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, जानें क्या

प्याज की आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह प्याज की खरीद कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वह मोबाइल वैन के जरिए 10 दिनों में 24 रुपये के दाम में इसे सप्लाई करेंगे।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on recent increase in price of onions: We are procuring onions and we will try to supply it at Rs 24 through mobile vans. Tenders have been floated for this. pic.twitter.com/CVvQEQvFt0