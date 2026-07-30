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मुख्यमंत्री तीन हजार छात्राओं को देंगी ‘विद्या वाहिनी’ साइकिलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार अगले एक माह में 9वीं कक्षा की 1.40 लाख छात्राओं को ‘विद्या वाहिनी’ साइकिलें वितरित करेगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ईस्ट विनोद नगर में 3,000 छात्राओं को साइकिलें देंगी। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं की विद्यालय तक पहुंच को सरल बनाना और उनकी आत्मविश्वासी बनाना है।

मुख्यमंत्री तीन हजार छात्राओं को देंगी ‘विद्या वाहिनी’ साइकिलें

-एक माह के भीतर दिल्ली 1.40 लाख छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएंगी ‘विद्या वाहिनी’ साइकिलेंनई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली सरकार अगले एक माह के भीतर 9वीं कक्षा की 1.40 लाख छात्राओं को विद्या वाहिनी साइकिलें वितरित करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को पहले चरण में ईस्ट विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कक्षा 9 की तीन हजार छात्राओं को ‘विद्या वाहिनी’ के नाम से साइकिलें देेंगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अगले एक माह के भीतर दिल्ली की कुल 1,40,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं के लिए विद्यालय तक पहुंच को अधिक सुगम बनाना, उनकी नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मविश्वासी बनाना है।

मुख्यमंत्री की बातें

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि राज्य की कोई भी बेटी केवल दूरी, संसाधनों की कमी या परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। ‘विद्या वाहिनी’ केवल एक साइकिल नहीं, बल्कि दिल्ली की बेटियों के सपनों, आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य की सवारी है। सरकार चाहती है कि दिल्ली की हर बेटी निर्भय होकर विद्यालय पहुंचे, बेहतर शिक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को हासिल करे।

योजना के अंतर्गत

गौरतबल है कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के अपने बजट में घोषणा की थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया गया था। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए पूरी तैयारी कर ली है और अब इसे अगले एक माह के भीतर पूरा करने जा रही है।

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