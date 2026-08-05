दिल्ली सरकार ने पौधे लगाने का आधे से अधिक लक्ष्य किया पार

-70 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के सापेक्ष्य 37.99 लाख लगा दिए गएनई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधे लगाने का लक्ष्य आधे से अधिक पूरा कर लिया है। 70 लाख...

-70 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के सापेक्ष्य 37.99 लाख लगा दिए गए नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधे लगाने का लक्ष्य आधे से अधिक पूरा कर लिया है। 70 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ शुरू मेगा पौधारोपण अभियान के तहत अब तक 37.99 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। जो कुल लक्ष्य का लगभग 54 प्रतिशत है। इनमें 17.13 लाख छायादार पेड़ों के पौध हैं और 20.86 लाख झाड़ियां शामिल हैं। दिल्ली सरकार के ‘दिल्ली ग्रीन वॉरियर्स’ प्रगति विवरण में बात सामने आई है।

अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय राजधानी में 7 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ इस अभियान को शुरू किया था। इसमें सरकार के विभिन्न विभागों के अलावा सामाजिक संगठनो, स्कूल और आम नागरिक भागीदारी निभा रहे हैं। मुख्य फोकस सेंट्रल रिज, डीडीए रिज और दक्षिणी रिज में पौधारोपण पर है। इन तीनों क्षेत्रों में 28 लाख 42 हजार 278 पौधे और 11 लाख 54 हजार 364 झाड़ियां लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक सेंट्रल रिज में 2 लाख 73 हजार 690, डीडीए रिज में 33 हजार 706 और दक्षिणी रिज में 8 लाख 46 हजार 968 पौधे लगाए जा चुके हैं। आम लोगों ने 1.47 लाख पौधे लगाए गए हैं।

वृक्ष रथ पहल दिल्ली सरकार की ‘वृक्ष रथ’ पहल भी लोगों तक पौधे पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है। अब तक इस पहल के माध्यम से 9909 पौधे लगाए जा चुके हैं और 40544 पौधे वितरित किए गए हैं। अब तक 17 विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 2855 नागरिकों की भागीदारी से 5347 पौधे लगाए गए। 44 स्कूलों के 2282 विद्यार्थियों ने मिलकर 14450 पौधे लगाए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), जनरल काउंसिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रोटरी क्लब, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय वन सेवा अधिकारी पत्नी संघ (आईएफएसओडब्ल्यूए) जैसी संस्थाओं ने भी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। मुख्य सचिव के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया है।

अभियान के उद्देश्यों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखना भी है। इसी वजह से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पौधों की प्रजातियों को लगाया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस अभियान को पूरी तरह जनभागीदारी पर आधारित बनाया है। लोग इससे जुड़ रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान लगाए गए पौधों की देखभाल और उनके संरक्षण पर भी है, ताकि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण में स्थायी बदलाव ला सके।

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