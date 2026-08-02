आपदा प्रबंधन कर्मियों के मानदेय में 100 प्रतिशत तक होगी वृद्धि

दिल्ली सरकार ने आपदा प्रबंधन कर्मचारियों का मानदेय 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यह निर्णय उन कर्मियों को न्याय दिलाने के लिए है, जिन्होंने 2009 से लगातार कार्य किया है। इन कर्मियों को पिछले 16 वर्षों में कोई वेतन बढ़ोत्तरी नहीं मिली थी।

-2009 के बाद पहली बार वेतन में दिल्ली सरकार ने किया संशोधन नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता राजधानी की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने प्रबंधन कर्मचारियों के कर्मियों का मानदेय 100 फीसदी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएसडीएमए) के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी जैसे प्रोजक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर के मानदेय में यह वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय उन कर्मियों को न्याय दिलाने की दिशा में उठाया गया है, जिन्होंने वर्ष 2009 से लगातार दिल्ली की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की रीढ़ बनकर कार्य किया है।

मानदेय में वृद्धि का कारण मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से शुरू हुए इन पदों पर नियुक्त कर्मियों जैसे प्रोजक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर का मासिक मानदेय में पिछले 16 वर्षों से कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इस अवधि में महंगाई बढ़ी, आपदा प्रबंधन की चुनौतियां अधिक जटिल हुईं, जिम्मेदारियां लगातार बढ़ीं, लेकिन प्रोजक्ट ऑफिसर/डिस्ट्रिक्ट प्रोजक्ट ऑफिसर का मानदेय 25,000 रुपये और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर का 20,000 रुपये ही बना रहा। उन्होंने कहा कि इन पदों को प्रारंभिक स्तर पर दिल्ली सरकार की किसी नियमित वेतन संरचना अथवा समकक्ष वेतन श्रेणी से नहीं जोड़ा गया था। परिणामस्वरूप इन स्टाफ को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह समय-समय पर वेतन संशोधन अथवा महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ भी नहीं मिल सका।

नई वेतन संरचना की जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने नई वेतन संरचना के तहत इन कर्मियों के मानदेय में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुशंसा की है। यह संशोधन किसी प्रकार की अनुग्रह राशि नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों, अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप एक न्यायसंगत एवं प्रतिस्पर्धी वेतन संरचना सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कर्मी केवल कार्यालयी कार्य नहीं करते, बल्कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण वैधानिक जिम्मेदारियां निभाते हैं।

अन्य राज्यों के मुकाबले कम था मानदेय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अन्य राज्यों और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों की तुलना में भी डीएसडीएमए के इन पदों का मानदेय काफी कम था। कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समान जिम्मेदारियां निभाने वाले अधिकारियों को लगभग 45 से 50 हजार रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में भी समान स्तर के संविदा पदों का पारिश्रमिक कहीं अधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।