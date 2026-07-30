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फायर एनओसी के बिना 43 कक्षा चलाने वाले स्कूल को नोटिस

By Amit Jha
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने एक निजी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जो बिना फायर एनओसी के 43 कक्षाएं चला रहा है। निरीक्षण में सुरक्षा खतरों और वित्तीय अनियमितताओं की पहचान हुई है। शिक्षा मंत्री ने संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर स्कूल का अधिग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

फायर एनओसी के बिना 43 कक्षा चलाने वाले स्कूल को नोटिस

-सरकारी अधिग्रहण का प्रस्ताव, अवैध तरीके से चलाई जा रहीं निजी स्कूल में कक्षाएं नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। बिना फायर एनओसी के स्कूल में अवैध रूप से 43 कक्षा चला रहे एक निजी स्कूल को दिल्ली सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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निरीक्षण की रिपोर्ट

निदेशालय द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे, वित्तीय अनियमितताएं तथा प्रशासनिक उल्लंघन सामने आए हैं। निदेशालय ने स्कूल से अगले सात दिनों में जवाब मांगा है।

अधिग्रहण के निर्देश

संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने स्कूल का तत्काल अधिग्रहण करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान परिसर में बड़े पैमाने पर अवैध टिन-शेड संरचनाएं निर्मित की गई थीं। यहां बिना अनुमति भूजल का दोहन किया जा रहा था, शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा था, अभिभावकों से मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई जा रही थी। वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं का संचालन बिना वैध मान्यता के किया जा रहा था। कुछ कक्षाओं में केवल एक ही निकास द्वार था। आशीष सूद ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

निरीक्षण में ये खामियां मिलीं

-अग्नि सुरक्षा एवं भवन निर्माण संबंधी गंभीर अनियमितताएं

विद्यालय के पास केवल 39 कमरों के लिए फायर एनओसी उपलब्ध थी, जबकि परिसर में 82 कमरों का संचालन किया जा रहा

बिना अनुमति 30 कमरों वाला विशाल टिन-शेड, एक अवैध बेसमेंट तथा तीसरी मंजिल का भी निर्माण किया

परिसर में बिना किसी वैधानिक अनुमति के बोरवेल संचालित किया जा रहा था

विद्यालय की वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की अस्थायी मान्यता 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं का संचालन।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दिल्ली सरकार ने किस निजी स्कूल को नोटिस जारी किया है?
दिल्ली सरकार ने एक निजी स्कूल को नोटिस जारी किया है जो बिना फायर एनओसी के 43 कक्षाएं चला रहा है।

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Amit Jha

लेखक के बारे में

Amit Jha

बॉयो: दिल्ली में वर्ष 2006 से पत्रकारिता कर रहा हूं। अपनी शुरुआत विराट वैभर अखबार से की। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय सहारा में बतौर संवाददाता कार्य किया। जुलाई 2008 से लेकर फरवरी 2018 तक हिन्दुस्तान में संवाददाता से प्रमुख संवाददाता तक का सफर किया। ईटीवी भारत के डिजीटल प्लेटफॉर्म के लिए फरवरी 2018 से जुलाई 2022 तक कार्य किया। इसके बाद से हिन्दुस्तान दिल्ली में बतौर प्रमुख संवाददाता कार्यरत। पत्रकारिता में 16 साल तक दिल्ली में हुए अपराध एवं ट्रैफिक से जुड़ी खबरों को कवर किया। जबकि बीते तीन वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में रेलवे, एयरपोर्ट और दिल्ली सरकार से जुड़ी खबरें कर रहा हूं। इस दौरान लाइफ ओके पर आयोजित होने वाले सावधान इंडिया कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ हिस्सा लिया। वहीं वर्ष 2022 में नेटफ्लिक्स पर बनी डॉक्यूमेंट्री द बूचर ऑफ दिल्ली में बतौर विशेषज्ञ हिस्सा लिया।


शिक्षा
एम.ए (मॉस कम्युनिकेशन)


रुचियां
घूमना, नए कांटेक्ट बनाना


पिछला अनुभव
16 वर्षों तक दिल्ली में अपराध से संबंधित खबरें की


वर्तमान भूमिका
प्रमुख संवाददाता के रूप में दिल्ली सरकार बीट कवर करना


मीडिया कवरेज
अपराध, ट्रैफिक, एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे एवं सरकार पर खबरें लिखी


कुल अनुभव के वर्ष
19


एचटी में अनुभव के वर्ष
13


यह विशेष क्यों पसंद है
अपराध समाज को सीधे प्रभावित करता है। यह समाज के दूसरे पक्ष से अवगत कराता है।


प्रकाशन
राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान


विशिष्ट विशेषज्ञता
दिल्ली सरकार, पुलिस (अपराध एवं ट्रैफिक), रेलवे

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