फायर एनओसी के बिना 43 कक्षा चलाने वाले स्कूल को नोटिस

बॉयो: दिल्ली में वर्ष 2006 से पत्रकारिता कर रहा हूं। अपनी शुरुआत विराट वैभर अखबार से की। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय सहारा में बतौर संवाददाता कार्य किया। जुलाई 2008 से लेकर फरवरी 2018 तक हिन्दुस्तान में संवाददाता से प्रमुख संवाददाता तक का सफर किया। ईटीवी भारत के डिजीटल प्लेटफॉर्म के लिए फरवरी 2018 से जुलाई 2022 तक कार्य किया। इसके बाद से हिन्दुस्तान दिल्ली में बतौर प्रमुख संवाददाता कार्यरत। पत्रकारिता में 16 साल तक दिल्ली में हुए अपराध एवं ट्रैफिक से जुड़ी खबरों को कवर किया। जबकि बीते तीन वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में रेलवे, एयरपोर्ट और दिल्ली सरकार से जुड़ी खबरें कर रहा हूं। इस दौरान लाइफ ओके पर आयोजित होने वाले सावधान इंडिया कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ हिस्सा लिया। वहीं वर्ष 2022 में नेटफ्लिक्स पर बनी डॉक्यूमेंट्री द बूचर ऑफ दिल्ली में बतौर विशेषज्ञ हिस्सा लिया।

शिक्षा

एम.ए (मॉस कम्युनिकेशन)

रुचियां

घूमना, नए कांटेक्ट बनाना

पिछला अनुभव

16 वर्षों तक दिल्ली में अपराध से संबंधित खबरें की

वर्तमान भूमिका

प्रमुख संवाददाता के रूप में दिल्ली सरकार बीट कवर करना

मीडिया कवरेज

अपराध, ट्रैफिक, एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे एवं सरकार पर खबरें लिखी

कुल अनुभव के वर्ष

19

एचटी में अनुभव के वर्ष

13

यह विशेष क्यों पसंद है

अपराध समाज को सीधे प्रभावित करता है। यह समाज के दूसरे पक्ष से अवगत कराता है।

प्रकाशन

राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान

विशिष्ट विशेषज्ञता

दिल्ली सरकार, पुलिस (अपराध एवं ट्रैफिक), रेलवे

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