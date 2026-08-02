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जेलो में अप्राकृतिक मृत्यु पर मिलेगा 7.5 लाख रुपये तक मुआवजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को 5 से 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने की योजना को अधिसूचित किया है। योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें ऐसी मृत्यु अधिसूचना की तिथि के बाद हुई हो।

जेलो में अप्राकृतिक मृत्यु पर मिलेगा 7.5 लाख रुपये तक मुआवजा

दिल्ली सरकार ने अधिसूचित की मुआवजा योजना, प्राकृतिक मृत्यु पर नहीं मिलेगा लाभ

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योजना की जानकारी

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा (कस्टडी) के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को दिल्ली सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 5 से 7.5 लाख तक का मुआवजा देने वाली इस योजना को अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिसूचित यह योजना पीड़ित परिवारों को निर्धारित परिस्थितियों में समयबद्ध राहत उपलब्ध कराएगी।

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मुआवजा राशि

दिल्ली सरकार के गृह (सामान्य) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना ‘दिल्ली की जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना, 2025’ के नाम से लागू होगी। योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी, जिनमें अधिसूचना की तिथि या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कैदियों के बीच आपसी झगड़े अथवा जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, चिकित्सा अथवा पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों में 5 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है।

योजना के दायरे से बाहर

अधिसूचना में बताया गया है कि प्राकृतिक मृत्यु अथवा बीमारी से हुई मृत्यु के मामलों में मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जेल से फरार होने अथवा हिरासत से भागने के दौरान हुई मृत्यु और आपदा या विपदा के कारण हुई मृत्यु भी इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी। योजना के तहत संबंधित जेल अधीक्षक को प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतिम कारण, कैदी के चिकित्सा इतिहास तथा मृत्यु से पूर्व उपलब्ध कराए गए उपचार का विवरण महानिदेशक (कारागार) दिल्ली को भेजना होगा।

मुआवजा स्वीकृति प्रक्रिया

महानिदेशक (कारागार) की अध्यक्षता में गठित समिति इन मामलों की समीक्षा करेगी। समिति में सहायक महानिरीक्षक (कारागार), रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, उप नियंत्रक (लेखा) तथा विधि अधिकारी भी सदस्य होंगे। समिति की अनुशंसा के आधार पर विभाग के प्रशासनिक सचिव के समक्ष मुआवजा स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि मुआवजा राशि का भुगतान किए जाने के बाद संबंधित जेल अधीक्षक इसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को देंगे।

सामान्य प्रश्न

दिल्ली सरकार द्वारा मुआवजा योजना का उद्देश्य क्या है?
दिल्ली सरकार द्वारा मुआवजा योजना का उद्देश्य जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
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